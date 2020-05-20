第15屆總統既副總統就職典禮，今(20日)上午在總統府正式舉行。蔡英文總統與賴清德總統在進行交接典禮前，首先由陸軍禮砲連，在總統府廣場鳴放21響禮砲，象徵對受禮者最高敬意，替就職典禮揭開序幕。

第15屆總統既副總統就職典禮，陸軍禮砲連鳴放21響禮砲震撼揭開序幕。(青年日報提供)

第15屆總統既副總統就職典禮，21響禮砲震撼揭開序幕。

由於過去施放禮砲位置都在南北廣場靠近228紀念公園旁，但今年受疫情影響，就職典禮縮小規模，改在室內舉辦，4門禮砲因此前推至總統府前，也讓參加貴賓充分感受到震撼感。

每逢國家重大慶典或外國元首來訪，均會由陸軍關指部禮砲連鳴放禮砲，以表示對受禮者的最高敬意。禮砲發射看似簡單，但要在時間內有次序、有間隔地完成，其實相當高難度，官兵平時受的訓練相當嚴格辛苦。

禮砲連的全銜為「陸軍關指部砲兵營砲1連」，執行禮砲鳴放時，主由射擊管制組及每門火砲的發射、裝填、接彈及旗手共同組成。射擊管制組的「計時手」，用左手持碼表計算時間。以恭迎總統的21響禮砲為例，每門火砲間隔約3秒，誤差範圍更只容許在0.05秒內，才能確保禮砲在總統致敬曲演奏期間鳴放完畢，太慢、太快都不行。

完美的演出背後，則是數不盡的辛苦操練和付出。以裝填手與接彈手為例，人員必須長時間蹲踞火砲後方，因此平日得實施蹲姿訓練，且一蹲即須維持30分鐘以上才算合格，是所有訓練科目中，官兵覺得最為艱苦的一項；旗手所拿的旗子雖然只有5百多公克，但平日訓練時則要雙手平舉5公斤重的鐵桿，維持3分鐘不動，為的都是要加強個人肌耐力，才能有最佳的演出。

(中時電子報)