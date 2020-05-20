有別冷凍龍蝦，北投〈貳房頂級鍋物〉的波土頓龍蝦，都是活龍蝦，烹調料理後的肉質緊實彈Q。（圖／姚舜）

主打活龍蝦4吃的北投〈貳房頂級鍋物〉，蝦螯部位是採粵菜「避風塘」的作法，帶有微微香辣味。（圖／姚舜）

在〈貳房頂級鍋物〉，龍蝦腳關節部位肉是用來包成餛飩，涮熟了再拌胡麻香辣醬當成〈龍蝦紅油抄手〉。（圖／姚舜）

北投〈貳房頂級鍋物〉的〈龍蝦紅油抄手〉，吃來相當過癮。（圖／姚舜）

什麼原因讓你到了夏天還想吃火鍋？

北投新開了一家鍋物料理餐廳，名字叫〈貳房頂級鍋物〉，防疫期間又碰到時序進入盛夏，理論上，選在火鍋業傳統淡季這時間點開幕其實充滿挑戰，但〈貳房頂級鍋物〉沒在怕，並為火鍋控創造了一個「夏天也要吃火鍋」的動機與理由，這理由是：千元有找就能品嘗到「波士頓龍蝦4吃＋日本A5和牛」的鍋物套餐，因為CP值高，所以，新餐廳營運至今方滿一周，龍蝦控、和牛控都聞香而來、客座常滿，一掃「夏天沒人吃火鍋」的疑慮，也讓年輕的主人兼主廚余明翰對未來充滿信心。

78年次的余明翰，讀的是餐飲學校、主攻中餐，畢業後曾在多家飯店中餐廳歷練，後來應聘赴澳洲墨爾本的中餐廳司廚並一路升上了主廚。在澳洲待了4年後，為了生小孩，決定與太太一起回台灣發展，並拿出在異國工人作攢下的積蓄創業開餐廳。

主打活龍蝦4吃+和牛的北投〈貳房頂級鍋物〉，龍蝦頭用來和芋頭丁、筍丁、油條、芹菜、蔥花、油條、油蔥酥等一起煮鹹粥。（圖／姚舜）

〈貳房頂級鍋物〉套餐主打「龍蝦4吃＋日本A5級和牛」，每份和牛約80公克、約有6片。（圖／姚舜）

北投〈貳房頂級鍋物〉的菜盤擺設不俗，龍蝦蝦身肉是與各式蔬菜菇類一起呈盤。（圖／姚舜）

〈貳房頂級鍋物〉的日本A5和牛，油脂豐富、肉質細嫩。（圖／姚舜）

〈貳房頂級鍋物〉的菜盤內蔬菜品項很多，其中並有京都水菜。（圖／姚舜）

資本不多，做什麼好？想到國人愛吃火鍋，台灣火鍋市場每年有300億產值，加上後場廚房人力需求不像一般餐廳那麼沈重，余明翰跟家人商量，決定開火鍋店。只是，火鍋雖然有市場，競爭也激烈，想在「紅海」中有一席之地，總點想出點特色賣點，余明翰經左思右想，想到了龍蝦、體型碩大的波士頓龍蝦。

「牛排、龍蝦、吃到飽自助餐」，在台灣外食餐飲市場很討喜，各種餐飲美食報導中，只要出現這三樣東西，很快就會受到注目且點閱率普遍都比其它餐飲業態高。也就是因為如此，近年來愈來愈多觀光飯店與連鎖餐飲集團「挾龍蝦自重」，並以「加價即可享用X隻龍蝦」、「龍蝦X吃」，甚至「龍蝦吃到飽」等訴求為誘因以廣招徠，結果都有不錯成績。

也就是因為不少吃貨聽到、看到龍蝦就血脈賁張、躍躍欲「食」，加上大量進口後，波士頓龍蝦採購進貨成本下滑，余明翰決定以鮮活的波士頓龍蝦與冷凍龍蝦區隔，並以「龍蝦多吃＋日本A5級和牛」為〈貳房頂級鍋物〉的賣點，且以980元的套餐價攻堅，希望以多數吃貨心目中的兩種海陸高檔食材，結合千元有找的套餐訂價策略，建立「高CP值」的品牌形象並打開市場。

北投〈貳房頂級鍋物〉的菜盤中，除有龍蝦肉和各式蔬菜與鮮瓜外，並有口感獨特的「素竹笙」。（圖／姚舜）

北投〈貳房頂級鍋物〉的龍蝦4吃＋和牛套餐，前菜〈醋漬番茄〉加了洛神花蜜餞，味道與口感更有層次。（圖／姚舜）

北投〈貳房頂級鍋物〉的〈XO醬拌麵〉，是曾在澳洲粵菜餐廳當大廚的主人余明翰自己炒製，上面並有新鮮櫻花蝦提味。（圖／姚舜）

北投〈貳房頂級鍋物〉的〈XO醬拌麵〉，麵條用的是寬板彎曲的關廟麵，口感彈Q且更容易吸附醬汁。（圖／ 姚舜 ）

北投〈貳房頂級鍋物〉有一島形吧台區，單身客人可在此區享用個人鍋物套餐。（圖／姚舜）

余明翰本身是中餐底，賣火鍋套餐，熬湯頭鍋底或設計配菜，說起來都是「一塊小蛋糕」，「波士頓龍蝦4吃」也不難題，他設計的「龍蝦4吃方程式」是：蝦身直接當涮料，蝦螯則以粵〈避風塘炒蟹〉為靈感，去殼炙燒後與蒜酥搭配呈現。龍蝦腳關節部位的肉，則當成餡料包入餛飩皮內，讓食客當涮料下鍋涮熟後，再拌著用胡麻醬和辣油調製的醬汁中，當成〈龍蝦紅油抄手〉享用。

至於龍蝦頭，則是烤出香味後，與炸過的芋頭丁、筍丁、油條碎、芹菜丁、蔥花、油蔥酥，以及乾香菇等7種佐料一起搭配，俟客人吃完火鍋後，將內含海陸與蔬菜精華的湯頭濾清，再將這龍蝦頭和佐料一到鍋中煮成〈龍蝦鹹粥〉，活海鮮就是比冷凍的鮮，這樣的作法，當然很鮮。

開在北投大業路的〈貳房頂級鍋物〉，有一戶外庭園，頗有幾分私宅氛圍。（圖／姚舜）

龍蝦4吃加上日本和牛的鍋物套餐訂價980元，〈貳房頂級鍋物〉希望以高CP值取青睞。（圖／姚舜）

〈貳房頂級鍋物〉的「龍蝦4吃＋日本和牛套餐」，所用的日本A5和牛重80公克、約有5至6片，如果吃不過癮可單點加價購，每份380元。另外，菜單上也有南非活鮑與日本大干貝可供客人單點加料。

除了龍蝦4吃與日本和牛外，套餐中的〈XO醬乾拌麵〉也值得推薦，醬是余明翰用瑤柱加了蠔油、老抽與辣油炒製，麵用的是寬板的關廟麵，煮熟後口感Q彈且容易吸附醬汁，出菜時XO醬上還多放了新鮮的櫻花蝦，更增風味。

〈貳房頂級鍋物〉面積不大，只有21個客席座位，島形板前區可供9位客人享用，另有兩個半包廂，可分別接待4人啖鍋。餐廳開在大廈1樓，戶外有個種滿花草的小庭園，帶著些許私宅餐廳的氛圍，台北都會少見這種「規格」的鍋物料理餐廳。

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