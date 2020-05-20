據以色列《耶路撒冷郵報》報導，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）19日宣布，將不再履行巴勒斯坦與美國和以色列之間的所有協議，作為抗議以色列佔領約旦河西岸部分領土的計畫。

阿巴斯指出，阿巴斯表示，從今日起，巴勒斯坦不再遵守與以色列和美國之間的協議，包括1993年的奧斯陸協議（Oslo Accords）、希伯崙協定（Hebron Agreement）、《懷伊河備忘錄》（Wye River Memorandum）。這些協議曾經決定了關於在河西走廊一帶的以巴人民之間的安全因素、合作範圍以及平民安全。

報導指出，阿巴斯的宣布是在以色列計畫併吞河西走廊部分地區所做出的回應。以國將併吞的河西走廊地區包括約旦河谷，以及以國在1967年「六日戰爭」奪取土地上建立的猶太人社區。美國總統川普曾於今年1月稱這計畫是「世紀協議」。

除了表達不滿外，阿巴斯也表示，佔據巴勒斯坦土地的以色列占領方，必須承擔所有責任與後果，而國際人道法案以及日內瓦公約也將對以色列施壓，要求以國有責任照顧在其佔領下的巴勒斯坦人民。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18宣誓就職後，與宿敵甘茨組成聯合政府，並達成協議將在7月開始討論兼併河西岸部分領土的計畫。尼坦雅胡早於競選期間就大力宣傳此一構想，而阿巴斯當時就已警告，任何併吞行動將破壞所有的協議。

(中時電子報)