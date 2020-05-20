衛生福利部金門醫院及各鄉鎮衛生所自6月1日至8月31日辦理「健康腸久，2年1次，專屬檢查，您做了嗎？」 大腸癌篩檢活動，以50-74歲的民眾為補助對象，前250名接受糞便潛血檢查者還可獲精美小禮物1份。

金門縣衛生局指出，衛福部公布2018年國人10大死因，癌症蟬聯榜首，因癌症死亡的人數高達4萬8784人，占所有死亡人數的28.2％。其中，大腸癌好發年齡以50歲至70歲民眾為主，並且為全國癌症死因的第3名。

該局鼓勵鄉親主動參與篩檢，早期發現異常，把握黃金就醫時機，特辦理這項篩檢活動，凡50-74歲符合篩檢補助的民眾在6月1日至8月31日期間，可攜帶健保卡到衛生福利部金門醫院或各鄉鎮衛生所，接受每2年1次的糞便潛血檢查，好好關心自己的健康。

詳細活動相關訊息，可至金門縣衛生局網站及臉書專頁，諮詢專線：金門縣衛生局330697-727陳小姐、715黃小姐、衛生福利部金門醫院332546-11948、金城鎮衛生所325059、金湖鎮衛生所336662、金寧鄉衛生所325735、金沙鎮衛生所352854、烈嶼鄉衛生所362078。

(中時 )