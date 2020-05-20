《最後一舞》讓「籃球之神」喬丹再次成為風雲人物，但卻引發不少爭議事件，如今，當年的隊友「眼鏡俠」格蘭特出面砲轟喬丹是一個「洩密者」，並且質疑《最後一舞》內容的客觀性。

喬丹在《最後一舞》這部紀錄片中懷疑格蘭特當年將資料提供給公牛隨隊記者史密斯，才有後來史密斯的《喬丹法則》之書。

格蘭特在受訪時嚴正駁斥，「謊言、謊言、謊言，如果喬丹對我有意見，那就應該像男子漢般的解決問題，讓我們把話說清楚，但他卻公開說謊，認為我是那本書的消息來源。史密斯是我的好友，至今都是如此，我永遠不會將休息室的秘密講出去，更何況史密斯的消息來源必須要有兩個人，喬丹為何只點名我？」

格蘭特強調，「這是個人仇恨，這部紀錄片證明了一切，我認為只要有人說了喬丹不好的地方，喬丹就會切斷和你的關係，並且會試圖摧毀你的人格。巴克利是喬丹多年好友，但當巴克利批評喬丹的管理能力之後，喬丹從此不再和巴克利說話」

格蘭特指出，喬丹在《最後一舞》提到菜鳥球季前往隊友的宿舍，看到隊友們在吸毒，所以喬丹才是真正的洩密者。

格蘭特質疑《最後一舞》的公平與客觀，「因為這是一部個人的紀錄片，所以他有權利那些內容可以播，在此情況下只能說《最後一舞》的內容美化了喬丹。」

(中時 )