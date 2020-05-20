川普聲稱天天吃奎寧防新冠肺炎，引發各界討論，對此林口長庚醫院兒童感染科主任黃玉成指出，服用奎寧恐出現心臟副作用，一般人別亂吃，而張上淳也表示，吃奎寧防肺炎是否有效，需等實驗結果出來才知道。

綜合外媒報導，日前川普在白宮主動透露，他每天「吃奎寧預防新冠肺炎」，至今已服用1周左右，不過之前國外才傳出服用「奎寧」後，恐出現心臟相關的副作用，因此美國疾病管制預防中心已經將此藥物從指引中撤除。

對此，白宮醫師康利（Sean Conley）也發聲明澄清，已經充分向川普說明奎寧的優、缺點，經數次討論後，得出吃奎寧的潛在益處將大於可能的風險，才讓川普服用奎寧。

根據《聯合報》報導，黃玉成表示，服用奎寧後恐出現心律不整的副作用，臨床醫生必須了解患者有無慢性疾病史（心血管、腎臟疾病），經過專業評估後才會開藥，一般民眾別亂吃。

而中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳昨也在記者會上指出，服用奎寧、鋅片能否達到預防心肺炎的效果，目前還不是很清楚，這部分需要等到臨床試驗結果出爐，才能知曉。

(中時電子報)