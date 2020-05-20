總統府秘書長陳菊日前在臉書PO文，表示520之後將不再續任總統府秘書長，外傳陳菊可望出任監察院長，並兼任首屆國家人權委員會主委。對此，網友酸說，「廉政署長會不會是陳水扁？」也想起陳水扁女兒陳幸妤的一句話。

2008年陳幸妤面對媒體時，突爆出當初有拿錢、有去選舉的人，每個出來假清高，「你以為要台灣獨立就不需要錢，要選舉就不需要錢？然後每個人來圍攻我，謝長廷沒有孫子嗎？蘇貞昌才那邊剛嫁女兒，每個人只圍攻我，我陳幸妤死了，他們就高興了嗎？蘇貞昌沒拿到錢嗎？謝長廷沒拿到錢嗎？陳菊在高雄沒拿到錢嗎？那時候辦愛河的那一個遊行，沒拿到錢嗎？」

（圖／摘自中華民國讚臉書）

如今陳菊卸任總統府秘書長，盛傳她可能接掌監察院，並兼任首屆國家人權委員會主委。對此，臉書粉專「中華民國讚」酸說，「恭喜陳菊出任監察院長！大家猜猜看廉政署長會不會是陳水扁？不禁又想起陳幸妤的名言：民進黨哪個人選舉沒拿我爸錢？」

昨（19）日高雄市議會臨時會中，國民黨議員陳若翠不滿韓國瑜當市長為官清廉卻要被罷免，指出前高雄市長陳菊過去執政時水災在官邸睡覺，氣爆在按摩，「過去12年因貪汙和偽造文書被起訴達105案、194人被起訴」，更批民進黨在高雄負債3千多億，動輒花幾億、幾十億的工程，債留子孫，高雄道歉了？呼籲民進黨少一點政治口水，那高雄會更好。

(中時電子報)