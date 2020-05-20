33歲王瞳出道20年，去年捲入馬俊麟家庭風波，使她被貼上小三標籤，正宮梁敏婷還依侵害配偶權向她提告，求償400萬，王瞳因此形象重挫，原本可說是戲劇女王的她已長達8個月沒拍戲，媒體報導，因身上還有台北房子貸款，王瞳不得不售出高雄房產換現金貼補錢坑。

王瞳與艾成愛情長跑8年，原本傳出因結婚而卡關，沒想到去年鬧出王瞳介入馬俊麟家庭緋聞，艾成苦認兩人已昇華成家人關係，疑默認分手。上月艾成受訪，鬆口和王瞳偶而因教會工作會碰面，至於是否復合？艾成沒把話說死，僅說：「要看上天的安排」。

據《聯合新聞網》報導，已8個月沒戲拍、沒出現在螢光幕前的王瞳，最近談到近況，形容自己趁這段時間進入「人際關係歸零期」，以此機會整理與身邊親友的關係，為了負擔台北房貸每月9.5萬，王瞳還將高雄房子出手賣掉，她是家中經濟支柱，也承認偶爾會跟家人起摩擦，幸好有宗教力量扶持才解開心結，坦言知道家人「有口無心」，偶而還是會被傷到。

(中時電子報)