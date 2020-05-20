「聯聚保和大廈」地下室停放著一九三三年份的勞斯萊斯古董車，是「不愛江山愛美人」聞名的溫莎公爵與其夫人辛普森御用坐駕。（盧金足攝）

聯聚建設董事長江韋侖將遊歷世界各國，私人珍藏的藝術品割愛贈送給社區，打造博物館級的豪宅。（盧金足攝）

受疫情影響，不少世界級博物館暫停營運，但聯聚建設住戶在家就能欣賞中西方館藏級的精彩作品。（盧金足攝）

聯聚建設總經理王于娟（左）強調，讓住戶買到的不僅是居住的舒適與品味，更是培育下一代文化素養的生活空間。（盧金足攝）

文化是無價之寶，讓生活更有「藝」思！聯聚建設董事長江韋侖將幾十年來遊歷世界各國私人珍藏的藝術品，割愛贈送給社區，如「聯聚信義大廈」收藏書畫家劉海粟92歲時創作的「雙梅圖」，「聯聚理仁大廈」鎮宅之寶「貴族式」畫作，為巴洛克時期的義大利畫家為西班牙國王菲利浦五世創作的作品，為完整保留畫作，還耗資百萬元修復，美「畫」社區。

熱愛旅行的江韋侖，全球跑透透，每個以足跡探訪的藝術品，不只是和知音相遇的驚喜，獨樂樂不如眾樂樂，相贈親手規畫打造的建築作品，獲得住戶共鳴，生命是美好的禮物，居住的社區文化，引發住戶美麗的感動。

聯聚建築群典藏的名畫，包括「聯聚信義大廈」收藏有「靜海老人」之稱的劉海粟作品「雙梅圖」，「碩德扶朝」匾額則為清康熙四十五年，皇帝賜予狀元郎王雲錦匾額，勉勵其成為國家棟樑，今懸掛於聯聚信義大廈停車場入口處，對信義大廈主人是一種期待。

值得一提的是，書架上放置一幅清朝年間的匾額，上書「亞魁」兩個大字，因為不斷要求改進，自我期許做得更好。

另一名畫亮點，是「聯聚理仁大廈」收藏巴洛克時期的義大利畫家為西班牙國王菲利浦五世創作的畫作，名為「貴族式」畫作，為鎮宅之寶；還有牆上掛著一幅「相第」匾額，康熙十五年牌匾，意旨為「將相之宅」。

「聯聚保和大廈」獲數件古董珍藏融入公設中，如地下室停放著一九三三年份的勞斯萊斯古董車，是「不愛江山愛美人」聞名的溫莎公爵與其夫人辛普森的御用坐駕。

三樓宴會廳場域一幅吸睛的貴族畫像，作者為十八世紀英國知名肖像畫家William Hoare，當時的皇室及貴族無不爭相能讓William為自己畫肖象；畫中人物是一位英國貴族，一七二七年繼承位於倫敦西北方，距今上千年歷史華威城堡。

他重金聘請十八世紀英國最偉大的園丁設計城堡周圍花園，請當時最優秀的工匠在城堡內規畫豪華國宴廳等，Warwick城堡成為英格蘭中世紀城堡典範，還獲頒「布魯克伯爵」爵位。

後代城堡的主人們便常在此宴請皇室貴族和各界名流，英王喬治四世和維多利亞女王都經常光臨Warwick城堡。此畫象徵聯聚保和大廈就像Warwick城堡一樣世代傳承榮耀。

藝術增添魅力的氛圍為建物加分，「聯聚泰和大廈」掛毯-The Toilette of Psyche（裝扮中的普賽克）創作時期為十八世紀，相傳普賽克美貌連女神維納斯都遜色，讓女神維納斯深感不悅，於是派她的兒子邱比特利用愛神的箭，盼讓普賽克愛上奇醜無比的怪物，但陰錯陽差，邱比特和普賽克陷入熱戀，最終有情人終成眷屬。

聯聚建設總經理王于娟強調，讓住戶買到的不僅是居住的舒適與品味，更是培育下一代文化素養的生活空間，所以即使近來受新冠肺炎疫情波及，不少世界級博物館暫停營運，但聯聚建設住戶在家就能欣賞中西方館藏級作品，美的饗宴就在日常生活之中。

(中時 )