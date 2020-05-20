國巨（2327）海外可轉換公司債（ECB）19日深夜完成訂價，溢價幅度高達30％，為亞洲地區今年以來最高溢價幅度，由於轉換價拉高至485元，早盤帶動國巨股價大漲逾半根漲停，國巨今（20）日將應外資券商邀請，參加線上法說會。

此次國巨發行之海外可轉換公司債（ECB），其30％的轉換溢價率是亞洲地區今年來最高的溢價幅度（除歐元計價以外），亦是近十年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率。

該筆募資計畫對國巨合併美商基美（KEMET）而言，至關重要，因此19日詢價、訂價時，國巨董事長陳泰銘在辦公室親自盯場，國巨的財務部門直至深夜十一點，仍然燈火通明。

國巨前一筆ECB於2007年發行，睽違13年國巨再啟動ECB募資行動，吸引投資人超額兩倍認購，國巨指出，此次發行的海外可轉換公司債，發行期間五年，票面利率為0％，發行總額1.8億美元。

國巨指出，由於國際投資人看好公司長期營運發展與全球布局策略，以及未來國巨和美國基美（KEMET）合併綜效，參與認購投資者主要是國際長線機構投資人，可見國際機構對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。

國巨規劃5月底再與銀行團簽約，取得450億元聯貸資金，合計GDR、ECB及銀行聯貸，國巨今年總計募得700億元資金，合併基美的資金已經無虞。

(工商 )