根據路透周三公布的調查顯示，由於企業正迎戰新冠病毒帶來的經濟長期疲軟，壓抑了商業和消費活動，日本企業信心(business confidence)在5月進一步加劇下滑，達到10年來的低點。
5月份製造業信心指數從上月的-30跌至-44，為2009年6月以來的最低水準，而在今年二月時指數還只在-5。而服務業信心指數從四月的-23跌至-36。這是2009年12月以來的最差的數據。負的數字意味著悲觀者多於樂觀者。
路透調查亦顯示，製造部門和服務部門的企業預期，未來三個月的企業信心將出現更大幅度的下滑。
一家化學公司的主管在調查中回覆，由於新冠疫情影響，日本國內市場並不穩定。
路透也對499家中大型非金融的企業進行調查顯示，除資訊/通訊業以外，所有製造業和服務業的產業類別，皆對商業狀況都持悲觀態度，其中有236家企業更以匿名方式回覆作答。
對商業領域的失望更強化了分析師的預測，認為日本即將迎來二戰後最嚴重的經濟衰退。路透一項調查預測，日本本季度的經濟成長率折合成年率，將年減22%。
(時報資訊)
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