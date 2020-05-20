台中市的兒虐明顯增加，引起長期關注兒童少年福利的市議員陳淑華關注！她今天質詢時說，依行政院主計總處統計台中市兒少保護案件受虐人數2019年度高達1185件，較前一年暴增一倍，讓人感到憂心。社會局長彭懷真說，因家庭結構的改變，部分是母親的同居人施暴，市府均有專案專人處理！

台中市議員陳淑華、邱素貞、蕭隆澤表示，每每家庭或保母發生兒虐事件，幾乎都會引起全民關注乃至引起公憤，都讓人想社會安全網能夠做到什麼？對高風險家庭的關懷、讓人可以放心的托育環境，到底社會單位可以做什麼。

陳淑華說，台中市兒少保護案件受虐人數從2017年621人，2018年534人，到去年2019年竟然暴增一倍到1185人，除了通報防治觀念提昇，更警示兒虐事件在社會頻頻發生，除了受理通報，社會局在防範及事後輔導作為不足，實在令人擔心。

陳淑華指出，盧市長號稱媽媽市長，無法降低兒虐事件，卻讓台中市兒虐事件暴增一倍。事前無法防範，事後放炮說無法容忍類似事件；也認為制度才是最重要的，無論是對家戶、機構、保母整個平台、安全網絡的建置，以及處理、安置的能量；只希望不要再有下一個兒虐事件。

陳淑華強調，「兒虐零容忍」是我們很大的重點，但相關工作報告對兒虐事件多是點到為止，市府在朝親子館、公托等硬體設施建置外，應再更著力於兒少保護的軟體工作，以減少兒虐事件。

(中時 )