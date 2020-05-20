美國政府對華為祭出更嚴格的貿易限制，記憶體產業短期不至於受到實質衝擊，反而有機會受惠於華為要在120天寬限期內全力拉高晶片庫存水位，DRAM廠南亞科(2408)第二季看產品量價齊揚可望帶動獲利續漲，今早領軍記憶體族群穩漲。

美國對華為下達最新貿易限制，禁止採用美國軟體或設備生產華為海思晶片；華為勢必在120天寬限期內全力拉高晶片庫存水位，並在第三季完成終端產品出貨；由於DRAM市場庫存偏低，南亞科、華邦電(2344)等可望受惠急單效益，加上合約價看漲，營運將看旺到第三季。

美國政府擴大對華為的禁令，記憶體廠旺宏(2337)董事長吳敏求日前亦表示，目前對華為出貨正常，未受影響。

華為是旺宏客戶之一，吳敏求表示，相關禁令目前對旺宏並沒有影響，除非政府限制不能交貨，目前客戶下單正常，也正常出貨，並認為疫情正加速5G發展，並沒有使5G佈署延後，商機得以持續。

另外，根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查顯示，美國商務部工業和安全局(BIS)於5月15日公布針對華為出口管制的新規範，未來使用美國半導體相關設備的外國晶片製造商必須要特別申請核准，才可對華為、海思以及其他相關公司出貨。目前觀察對於記憶體的採購（含DRAM與NANDFlash）影響有限，各原廠仍可繼續對華為出貨。

但值得注意的是，美國對於華為或整體中國品牌的規範力道持續增強，後續記憶體供給或需求面的衝擊還需持續評估。

TrendForce認為，考量禁令仍有120天緩衝期，加上華為先前為避免受禁制令影響，已預先拉高零組件庫存，禁令對華為終端出貨造成具體衝擊的時間點，最快會落在2020年第四季以後。TrendForce已全面下修2020年DRAM與NAND Flash均價的預估，但預估DRAM可漲到第三季。

(時報資訊)