鈺太(6679)因新冠肺炎，帶動WFH(居家上班)需求，NB需求大增，降低其他產品減少的衝擊，惟隨著疫情趨緩，應用在NB、TV高毛利率的D-MIC，以及遊戲機應用以套片出貨給日本合作夥伴，除明顯貢獻獲利外，也有助於提升毛利率，法人也看好鈺太今年每股獲利有機會挑戰逾6元，鈺太今股價開高震盪，一度收復月線，其後漲幅略為收斂。

鈺太主要產品為MEMS麥克風，佔比營收近80%，主要應用於NB、TV、耳機、遊戲機搖桿，以及智慧音箱、智慧手錶、助聽器等，以目前產業狀況來說，MEMS 麥克風目前有7~8家供應商，一半以上為封裝廠，如AAC、歌爾、BSE、Hosiden、共達等，以向採購sensor+ASIC套片自行封裝為主，鈺太主要提供sensor與ASIC(客製化晶片)，封裝則由策略夥伴加高電子搭配，主要競爭對手為龍頭廠商 Knowles，鈺太在技術上以高信噪比、小封裝、低耗電獲得品牌NB客戶肯定，未來在窄邊框趨勢下，將有利鈺太市佔率逐年提升10%，2020年以40%為目標。

鈺太第一季營收3.67億元，季減少5%、年增加34%，表現淡季不淡，主要是因為D-MIC(數位麥克風)比重提升至69%，故整體毛利率也提升到33.5%、營業利益率亦提升到18.3%，單季稅後淨利為5800萬元，季增增加29%、年增加90%，單季獲利為1.4元。

受到新冠肺炎衝擊，延後遊戲機、TV放量時程，但WFH(居家上班)延伸之NB需求大增，鈺太4月營收創歷史新高為1.4億元，麥克風相關應用領域，除了手機之 外，年增加皆為高成長表現。

法人預估，受惠於應用在NB、TV高毛利率的D-MIC，以及遊戲機應用以套片出貨給日本合作夥伴，鈺太第二季到第四季營收將落於4.2~4.4 億元，預估2020年營收年增加上看20%，加上出貨產品亦為高毛利率項目，預估2020年鈺太毛利率將持續提升，每股獲利有機會挑戰逾6元，相較2019年的4.09元大幅成長。

(時報資訊)