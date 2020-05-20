今天是5月20日，總統蔡英文今早將發表520就職演說，預計加速綠電與再生能源產業為6大核心戰略產業；政府近來大力支持離岸風力發電產業，具風電受惠概念的世紀鋼(9958)今早開高一馬當先。

總統蔡英文今起展開其總統第二任期，預計上午10點發表就職演說，將從4大面向，訂定未來國家生存發展策略，並宣示打造6大核心戰略產業，加速綠電與再生能源產業即為其一。

行政院推動2025綠能政策，藉由政策引導，離岸風電的商機全面啟動，鋼材與相關鑄件屬於發展離岸風電初期的主要受益族群。鋼鐵為建設風電用量較大的耗材，因此中鋼(2002)及世紀鋼成為受益個股。

世紀鋼由傳統鋼構公司，成功轉型為離岸風電的供應大廠，接連取得沃旭、達德、CIP等開發商發包的離岸風場水下基礎大單。世紀鋼今年起離岸風電相關產品貢獻營運效益開始展現，第一季營收年增195%，毛利率提升約2個百分點至18%；獲利年增7倍，EPS 0.55元。世紀鋼首季財報已交出好成績，今年風力事業陸續投產，可望帶動營運逐季成長。

中鋼集團中鋼構(2013)長期也具風電效應，第一季財報表現也不差；中鋼構第一季毛利率穩固，雖合併營收31.51億元、年減33.45%，毛利率3.61%，比去年同期提升1.52個百分點；稅後淨利3987萬元、年增9成，每股稅後淨利0.21元。業外方面，中鋼構處分昆山中鋼結構100%股權，估獲利約5.6億元，以股本20億元計算，貢獻每股獲利約2.8元，預計最快第二季入帳，今年財報將有亮麗之表現。

(時報資訊)