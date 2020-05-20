女星米可白（趙亦瑄）2014年嫁給「尾牙大王」謝銘杰，原本不定時放閃的她，近日卻不見老公身影，也讓米可白的婚姻狀況引發討論，對此，米可白日前則撇婚變，表示還和老公住一起，而她昨（19日）則發文再提到婚姻狀況：「默默的想⋯唉一聲」。

米可白近年鮮少曬老公合照，婚姻狀況引發關注，米可白日前出席新戲《生生世世》記者會時，她表示和圈外人老公還不急著生，僅說和老公還住一起，其餘不願多談，而米可白近日看完新聞內容後，讓她感慨發文：「默默的想⋯唉一聲」，並無奈嘆：「我也了解現在觀眾胃口養大，都愛看一些勁爆內容」。

米可白進一步表示，她本來就不愛說自己私下的事，希望外界把焦點放在她的工作表現上，米可白一路從姊姊、通告藝人再當演員，她很感謝劇組願意給她機會「真的花了好多的努力⋯只希望你們能看到我的突破&成長。」最後並不忘宣傳新戲，希望大家多多支持。

(中時電子報)