蔡總統今發表520就職演說，宣示啟動憲改工程，由立院成立「修憲委員會」，讓憲政制度與時俱進。略懂憲法的人就會知道，憲法因為國家根本大法，修憲難度相當高，而修憲委員屬特種委員會，與常設的8個委員會不同在於，該委員會僅分別在第5屆、第8屆出現過，不難看出意義重大。

2004年8月23日立法院臨時會在時任院長王金平的敲槌聲中，三讀通過憲法增修條文修正提案。（圖/中時資料照，王爵暐攝）

據立法院「修憲委員會」資料顯示，「修憲委員會之委員為立法委員總額三分之一加一人，由各政黨（政團）依其院會席次比例分配，並依保障少數參與原則組成之。修憲委員會置召集委員五人，由委員互選之，且首次會議由委員互推一人為主席外，以召集委員一人為主席，由各召集委員輪流擔任。會議須有委員三分之一之出席；會議決議須有出席委員二分之一之同意」。

值得注意的是，據《中華民國憲法增修條文》規定，修憲須立院「立委四分之一提議(支持)，送交修憲委員會，若獲同意，則進入二讀、三讀程序，並由四分之三委員出席，出席委員四分之三決議，公告半年後，經中華民國選舉人公投，有效同意票超過選舉人總額之半數，方才通過」。

最近一次的修憲通過案，則是在2004年8月第七次修憲，由三百名任務型國大代表，並於同年6月7日複決通過修正中華民國憲法增修條文第一條、第二條、第四條、第五條及第八條條文，並增訂第十二條條文。

而修憲涉及國家、領土、兩岸領域難度之高，往往在於出席委員要達四分之三同意、討論，但現行立院第十屆113席立委，泛綠陣營(民進黨61席、時代力量3席、台灣基進1席、無黨籍3席)加總共68席，而修憲最終門檻需86席委員(四分之三)出席同意。因此修憲也勢必需要在野的國民黨協助，修憲案才可能通過。

(中時電子報)