台中市議員朱元宏質詢時，痛心市府竟把原住民當作次等公民，租屋補助不僅條件嚴苛，補助期間竟是一般租屋補助的二分之一，顯然有差別待遇。市府強調，市府對原住民絕無差別待遇，很多原住民的福利比一般市民還優惠，針對有不足地方將加強補足。

台中市議會民政業務質詢中，朱元宏表示，台中市原住民共有3萬5000多人，其80％的族人因著就業、就學選擇移居都市，面對經濟弱勢的原住民族，市府開出租屋補助條件卻相對嚴苛。

朱元宏拿出住宅發展工程處的租屋補助與原住民委員會相比，發現住宅發展工程處，設籍條件只要戶籍與租屋處在台中市即可，無需同一地點，原住民委員會卻要求同，補助期間，住宅發展工程處為期1年，原住民委員會卻只有6個月。

朱元宏指出，房東不願讓房客遷戶籍已經不是舊聞了，質疑原民會主委只是為了方便作業而忽略了族人實質需求，要求立刻改善，不只更改設籍條件，並且讓租屋補助福利延長為1年。

(中時 )