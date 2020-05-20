喬丹在紀錄片《最後一舞》第九集點出1997年總冠軍系列賽第五戰抱病上陣，最終率領公牛奪得總冠軍，生病主因是前晚吃了披薩導致食物中毒。如今當年的當事人現身反駁這個謠言，認為喬丹無中生有。

時間回溯到1997年總決賽，當時公牛與爵士打完前四場雙方戰成平手，關鍵第五戰依舊在鹽湖城，沒想到喬丹卻在比賽前晚發生食物中毒，導致發燒和脫水狀況，但喬丹抱病上場，並且獨拿38分，最重要的是他在最後25秒投進超前三分球，幫助公牛90比88逆轉獲勝，總決賽取得3比2聽牌優勢，第六戰再由勇士現任教頭科爾投進致勝球，公牛4比2封王。

1997年第五戰成為喬丹職業生涯中最傳奇的一場戰役。喬丹在《最後一舞》直接點名那天晚上就是吃了披薩導致食物中毒。

不過，當時將披薩送到喬丹房間的披薩連鎖店總經理特助法特出面闢謠，法特表示，「當時所有製作披薩的原料和工作人員都沒有問題，而且我還親自送交披薩給喬丹，而且我是公牛的忠實球迷，全程非常謹慎，不可能給顧客下毒。」

法特說，「我們當時將披薩送到房間門口，看到喬丹正和友人在打牌，喬丹還還朝著我們揮手致謝，因此我能百分百確定喬丹不是食物中毒，或者可以說不是吃了披薩而中毒的。」

(中時 )