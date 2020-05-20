台中金典酒店除原本的外帶服務外，特別推出餐點及便當外送、外帶服務。（盧金足攝）

台中金典酒店自疫情開始即陸續推出平價「港味餐盒」，提供多種選擇。（盧金足攝）

台中市政府號召30家餐廳飯店業者，推出便當消費券「滿千贈百」活動，涵蓋台、港、中、粵、日、義、泰式等便當美食一字排開，令人食指大動，市長盧秀燕大讚CP值超高，鼓勵民眾防疫「呷便當」，刺激市場消費。

疫情衝擊各行各業，為減少群聚風險，多數民眾也降低外出用餐意願，台中金典酒店除原本的外帶服務外，特別推出餐點及便當外送、外帶服務，也響應台中市府共同推出便當消費券「滿千贈百」行銷活動。

台中金典酒店表示，自疫情開始即陸續推出平價「港味餐盒」，提供「蜜椒豬扒飯」、「油雞叉燒飯」、「燒鴨叉燒飯」與最受歡迎的「招牌三寶飯」等多種選擇。

另外還有「咖哩海三寶」，師傅以新鮮魚、蝦及花枝製作的手工丸子，放入由兩種不同風味咖哩、椰漿與薑黃所熬煮的咖哩中；Q彈有勁的魚丸、蝦丸及花枝丸，包裹著微辛辣帶有淡淡椰香的咖哩，不僅鮮味十足，更讓人回味無窮，平價的港味餐盒讓上班族或是家庭主婦能快速解決民生問題，同時品嘗星級美味。

台中金典酒店金園中餐廳還推出四人、六人等合菜組合，其中，四人份「中式幸福合菜」中，除搭配「港式養生煲湯」外還有純正風味的「港式燒臘拼盤」，是以木碳火烤製的櫻桃鴨，在師傅巧妙掌控火候下，肉質肥而不膩、鮮嫩適度，再配上港式叉燒、海蜇皮開胃小品。

此外，加上「無錫排骨」、「麵醬茄子烤麩悶魚球」和蔬食的「羅漢上素」，最後配上可以有飽足感的「荷葉蒸糯米虎蝦」，豐富的五菜一湯，適合小家庭在家一同享用。

金園中餐廳受到大家喜愛的港式點心，如魚子燒賣、海棠果、荷葉珍珠雞、蠔油叉燒包、奶皇流沙包、港式雲吞鮮蝦湯麵等產品，台中金典酒店則推出「正港味港式點心」冷凍包裝，其中最受歡迎的「魚子燒賣」，主廚精選頂級豬肉內餡搭配蝦仁、香菇等，口口紮實鮮甜，彈牙飽滿。

多樣選擇的「正港味港式點心」讓大家可以在家裡簡單覆熱，就能享受到五星飯店的美味港式點心，適合現在大家宅在家的需求。

(中時 )