早上9:00-9:30，來看企鵝搖搖擺擺走路，超可愛！台北市立動物園企鵝館的保育員，每天早上都會帶著牠們，進行30分鐘的「晨走特訓」，目的是為了增進體力、強健腳力。其中有幾隻國王企鵝因個體差異，腳底比較容易受傷感染產生趾瘤，正在休養中、暫時沒有參加「晨走特訓」，今年動物園也特別與廠商合作，為這幾隻國王企鵝特製防護鞋套，完整包覆上藥的腳掌，避免踩踏到地面的糞尿、導致感染加劇，期待牠們能早日康復與大家見面！

為了強化國王企鵝進入繁殖季的戰力，保育員每天早上都會帶著牠們，進行30分鐘的「晨走特訓」。（台北市立動物園提供）

每年的4-5月是台北市立動物園國王企鵝的換羽期，換羽結束後，在6-7月立馬進入繁殖期。為了提高繁殖成功率，從4月中開始，保育員為國王企鵝們進行每日30分鐘的「晨走特訓」，希望藉由多走路增加企鵝們的體力與腳力。每天早上9:00會準時看到國王企鵝們從後場魚貫走出，由保育員「壓隊」繞著活動場與後場通道健走。

為國王企鵝特製防護鞋套，能完整包覆上藥的腳掌。（台北市立動物園提供）

剛開始的幾圈，企鵝們還會安安份份的跟著「領頭鵝」向前進，大概到了最後10分鐘，就會發現大家的步伐越來越緩慢，走到平時喜歡聚集的鏡子前，乾脆停下腳步自主休息，假裝看不見保育員的視線，並拉長脖子配上兩聲不耐煩的抗議，這時保育員會扮演起嚴厲又溫柔的教練角色，輕聲催促大家往前走，協助國王企鵝們完成整整30分鐘的「晨走特訓」。

剛開始的幾圈，企鵝們還會安安份份的跟著「領頭鵝」向前進。（台北市立動物園提供）

排在隊伍最後面的幾隻企鵝，因為現在已經開始換羽、羽毛變多，身體比較重、步伐變得緩慢，為了避免掉落的羽毛堵塞過濾水質的循環系統，再過幾天就會將牠們帶到專屬「更衣室」內，等待換上亮麗的新衣後，迎接一年一度最重要的繁殖季。

到了最後10分鐘，就會發現大家的步伐越來越緩慢。（台北市立動物園提供）

除了正在換羽的國王企鵝們住在後場的「更衣室」，還有幾隻腳掌受傷感染而產生趾瘤的個體正在治療中，為了避免牠們的腳掌直接踩踏地面、沾染糞尿，目前住在「醫療房」裡，動物園也特別與廠商合作，使用3D列印技術印製企鵝腳掌，製作出完全符合企鵝腳型的特製「防水鞋套」，穿上鞋套之後可以包覆上藥的腳掌，也能隔絕水與髒汙、避免再次感染、希望能藉此使國王企鵝們的趾瘤傷口加速痊癒。

動物園與廠商合作，使用3D列印技術，製作出完全符合企鵝腳型的特製「防水鞋套」。（台北市立動物園提供）

直到繁殖季之前，每日30分鐘「晨走特訓」都會持續進行，大家在上午9:00-9:30之間來到企鵝館，就能看到國王企鵝們在保育員的陪伴下一起努力「晨走」的可愛模樣，別忘了幫牠們加油打氣喔！

(中時電子報)