國泰金(2882)公布5月國民經濟信心調查結果，由於政策效果顯現並且逐漸解封，使景氣展望復甦，大額消費開始回升，看好股市轉佳的民眾提升。

國發會最新公布的3月景氣對策信號轉成黃藍燈，領先與同時指標微幅下滑，然全球主要國家與台灣刺激政策開始發揮效用，且歐美地區逐漸解封，5月景氣現況與展望樂觀指數上揚至-74.4及-10.6，民眾對景氣展望為疫情以來首次上揚；民眾薪資上漲預期指數走高至-17 (4月：-25.3) ，連降3個月以來首次回升。此外，大額消費意願指數上升至-21.6 (4月：-40.8) ，顯示隨著台灣疫情持續穩定，民眾消費行為開始復甦。

主計總處估計，2020年經濟成長可能落在1.3～1.8％，調查結果顯示，民眾對於2020年台灣經濟成長率的平均預期值，由4月2.1％下降至1.3％，有72.4％的民眾認為經濟成長率會達到1％以上。

而民眾對於2020年平均通膨預期值維持在0.77％，預期低於1％的民眾則維持在77％，顯示疫情影響下民眾認為通膨緩和。

歐美地區開始解除封鎖，台股跟隨歐美行情持續反彈。調查結果顯示，民眾股市樂觀指數上揚至-1.1 (4月：-35) ，連續2個月好轉且幅度大，風險偏好指數持續亦上升至-2.2 (4月：-9.6) ，為疫情以來風險偏好首次回升。

針對民眾對於參與除權息的意願，與報稅季前是否出脫股票的看法，37.9％的民眾意願不高或沒意願參與除權息，微幅低於前2年平均的40.7％，26.9％民眾有意願參與，35.3％則無意見，整體而言民眾對於參與除權息的意願，與前2年並無太大差異。

另外，有55.5％的民眾可能性不高或不可能在報稅季前出脫股票基金，微幅低於前2年平均的56.7％，僅16.3％民眾會出脫股票基金，28.2％則無意見，整體情況與前2年大致相同。

(時報資訊)