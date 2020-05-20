金管會公布上市櫃企業公告申報2020年首季財報狀況，扣除金控及未如期出具財報的東貝（2499）、恩得利（1333）及裕國（8905），上市櫃公司受新冠肺炎疫情、資本市場動盪加劇等衝擊，2020年首季營收6.81兆元、年減7.37％，稅前淨利3614億元、年減達20.66％。

金管會統計，不含第一上市的上市公司2020年首季營收6.16兆元，年減7.52％，稅前淨利3176億元，年減20.34％。不含第一上櫃的上櫃公司首季營收4787億元，年減2.6％，稅前淨利339億元，年減19.09％。

而第一上市公司首季營收1628億元，年減14.14％，稅前淨利94億元，年減31.88％。第一上櫃公司首季營收142億元，年減11.25％，稅前淨利5億元，年減達54.55％。合計第一上市櫃公司首季營收1770億元，年減13.91％，稅前淨利99億元，年減33.56％。

金管會指出，首季上市公司以半導體業、電子通路業及造紙工業獲利成長較多，其中以半導體業獨占鰲頭、占獲利成長產業達98％，主要受惠高效能運算相關應用需求提升，以及5G智慧型手機持續出貨，進而推升半導體業獲利成長。

至於首季上櫃公司則以半導體業、文創業及電子商務業獲利成長較多，半導體業為受惠5G通訊及基礎建設需求帶動，文創業因手機及線上遊戲受惠於疫情影響、帶動宅經濟發酵，電子商務業亦受惠於疫情影響，線上購物增加而帶動獲利成長。

(時報資訊)