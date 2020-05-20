「3D導管導航系統」精準定位此心房頻脈的最早放電點。（中國醫藥大學兒童醫院提供／張妍溱台中傳真）

中國醫大兒童醫院醫師莊傑貿自2018年開始使用「3D導管導航系統」取代傳統X光透視，完成逾50例極低輻射及逾40例零輻射心律不整手術。（中國醫藥大學兒童醫院提供／張妍溱台中傳真）

6歲患者阿凡因左心房心律不整，日前心悸緊急就醫，經醫院評估家長決定施予「零輻射3D導管導航系統心導管心房中隔穿刺術」及「導管消融術」治療，中國醫大兒童醫院醫師莊傑貿說，無輻射、免吃藥，治療患者年齡最小4歲且孕婦也適用。

中國醫大兒童醫院醫師莊傑貿指出，阿凡罹患的是「心房頻脈」，屬於心室上心搏過速的一種，每1至3千人中約有1人有此症狀；心房頻脈分為陣發性與持續性，「陣發性心房頻脈」表現為心悸、頭暈，而「持續性心房頻脈」較為嚴重，有心臟衰竭、致死等風險。

傳統心律不整電燒手術採X光透視心臟，協助醫師將導管放至正確位置，進行診斷與治療。莊傑貿說，X光機每次發射總量約5000到6000次胸部X光檢查的放射劑量，利用「3D導管導航系統」讓病童不受大量輻射線照射威脅，降低罹癌機率。

莊傑貿指出，以往「陣發性心房頻脈」患者接受「3D導管導航系統」心導管治療，需自費3至5萬；3月1日起，健保新增給付兒童無輻射燒灼術之「3D立體定位電極貼片組」，目前適用於18歲以下、一般陣發性心室上心搏過速病童。

中國醫大兒童醫院醫師莊傑貿自2018年開始使用「3D導管導航系統」取代傳統X光透視，完成逾50例極低輻射及逾40例零輻射心律不整手術；適用於孕婦、癌症患者、年輕女性及小於18歲的病童。

(中時 )