由於疫情帶動居家辦公和遠距教學，筆電出貨暢旺，國內筆電大廠第一季營收淡季不淡，展望第二季，惠普對台灣代工廠釋單達1800萬台，比往年同期倍增，法人預估NB代工廠5月營收可望持續成長。電腦周邊族群類股指數自3月低點78.08，一路隨著WFH和遠距教學需求帶動，指數2個月來反彈了33%，表現優於大盤。今早類股指數最高站上104.5，創今年2月以來新高價。

英業達(2356)處分上海浦東舊廠辦大樓提早入帳，帶動第一季稅 後獲利高達30.31億元，年增率高達78.7％，EPS0.85元創下近年來單季新高記錄。隨著在家工作商機在第二季正式引爆，英業達預期筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數成長。

英業達活化閒置資產有成，早年在上海浦西落腳建置的筆電生產廠，亦已列入下一波的資產活化進程中，預期兩年之後可以執行。首季處分浦東舊廠，預估處分利益約為10.23億人民幣(約合新台幣43億元)，在首季順利入帳。英業達4月筆電出貨量在大筆急單湧入下，攀上200萬台高峰，4月營收因而衝上492.86億元的歷史次高紀錄，僅較2018年8月的498.71億元稍低，英業達第二季本業營運展望可說相當樂觀。

宏碁(2353)Chromebook第一季在遠高於業界均值的19%高成長率下，以28%市占率奪下全球排名第一位；同時在泛歐地區以31%市占坐穩冠軍寶座，另外在泛美地區以28%市占率、泛亞地區以33%贏得領先地位，其中在美國、法國、德國及菲律賓等多個國家皆取得第一名的榮耀。宏碁日前公布4月份單月合併營收為新台幣197.48億元，年增41.1%；累積前4月合併營收為新台幣686.02億元，年減0.1%。在居家辦公及遠距教學需求挹注之下，宏碁展現強勁動能並抓住市場機會，Chromebook營收年增327.9%、輕薄型筆電營收將近翻倍。

(時報資訊)