1.華邦電(2344)：美國禁令牽動陸廠趕囤貨，DRAM廠滿急單，帶動今早股價漲逾2.5%，收復5日線、挑戰月線。

2.世紀鋼(9958)：Q1稅後淨利年增七倍，EPS 0.55元，創102年來新高，惟昨外資轉賣超，今早股價僅小漲約1%反應。。

3.高林(2906)：旗下高昌生醫完成新冠肺炎呼吸器開發，計畫申請美FDA認證，今早噴量頻頻觸及漲停。

4.富邦媒(8454)：宅經濟題材續熱，外資連三日買超，今早人氣匯集，股價大漲逾6%。

5.辣椒(4946)：今起打入全額交割股，股價跳空跌停鎖死。

6.尼克森(3317)：搶食5G、電動車有望，外資回補，早盤挾量強彈漲逾5%。

7.信驊(5274)：財報告捷、利多Q3可望更旺，股價續走揚近3%。

8.萬達光電(5220)：醫療面板夯，Q2營收續攻、Q3出貨不淡，晨盤上衝逾6.5%，登波段新高價。

9.恆大(1325)：不畏列入警示股，4月每股賺1.6元，早盤續衝上149.5元漲停價。

10.亞德客-KY(1590)：法說報喜，Q2營收拚新高，EPS挑戰5元，早盤漲逾2%，收復5日線。

11.高力(8996)：三大法人連2日買超，合計2042張，早盤放量漲約5%。

12.巨大(9921)：防疫帶動自行車需求，三大法人連16日買超，早盤漲逾6%，登近11個月新高。

13.國光生(4142)：新冠疫苗進度有成，外資昨擴大買超3059張，早盤漲逾5%。

14.網家(8044)：梅雨季帶動雨具、除濕機買氣，早盤續漲逾3%。

15.致茂(2360)：布局Mini LED及ToF產品助攻後市，股價於130元上方打底，今早走揚2%。

16.國巨(2327)：ECB轉換價訂價約485元，溢價率30%，開盤後拉高逾5%，追趕回390元。

17.熱映(3373)：5日線附近具支撐，防疫題材未退燒，早盤走高約3.5%，強勢盤堅。

18.信昌電(6173)：外資轉站買超，昨日加碼372張，底部墊高，漲幅達3%。

19.合勤控(3704)：首季毛利率創2018年首季來新高，股價吃補勁揚3%。

20.泰福-KY(6541)：「美國製造」政策若明朗化，有助營運，外資連兩日買超，今日爆量頻頻觸及漲停。

(時報資訊)

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