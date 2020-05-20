經濟部次長王美花今天在立院指出，可能會稱為「振興券」的修正版酷碰券相關細節和實施期程，預計六月正式公布，配合七月暑假開始，啟動全面性的振興。他說「振興券」主要宗旨是刺激消費，雖然原先想鼓勵大家使用電子支付，但行政院長蘇貞昌「非常貼心」的在想這件事，一定要讓「振興券」好用，因此確定會有紙本實體券。

立法院經濟委員會今天以「振興券如何促進防疫安心旅遊人潮」為題，邀請經濟部首長列席報告並備詢，由於今日為蔡英文總統就職大典，經濟部長沈榮津向經委會請假，改由政務次長王美花上陣。由於王美花的先生、前金管會主委顧立雄確定高聲國安會秘書長，不少人也向王美花表示恭喜，王美花也微笑回應。

王美花說，為加速復甦受疫情影響之內需型服務業，同時為刺激消費，考量避免替代性消費之因素，振興抵用券等方案會朝「方便、好使用、有效刺激消費」三大原則規劃。針對外傳，振興抵用券將採數位、紙本並行，王美花說，振興措施特別考慮老年人、偏鄉民眾的需求，行政院仍在統籌跨部會的意見，強調屆時推出會有不同的設計，也證實會有紙本設計。至於民間盼望6月就能上路，王美花回應，今年暑假較晚，7月15日才算正式暑假，因此7月實施振興券算合適。

經濟部同時指出，為優化商圈環境，提升場域特色及友善消費空間，吸引人潮於疫情緩和後至商圈消費，經濟部已經補助商圈辦理環境改善，以及特色行銷活動，第一波已核定補助 45 案、補助金額計 3,814 萬元， 第二波總計受理 105 案，預計將在 5 月底前核定補助。

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(中時電子報)