高雄巿議會20日財經部門質詢，經發局長伏和中特別針對愛情摩天輪說明，在巿長韓國瑜就任8個月，就已完成招商說明會，今年1月，美國團隊也組成了開發團隊考察2天，希望基於讓高雄更好，中央、地方可以共同來促成。

伏和中說，摩天輪的案子在過去一直被很多人關心，所以他再一次說明，從前年12月25日市長韓國瑜就任後，在去年8月30日，經發局就已完成了愛情摩天輪招商的說明記者會，當時也提出了具體的規畫說明。

伏和中也提到，去年9月6日已把愛情摩天輪的提案送進了土開公司，也納入了20工區的相關計畫，後續在11月13日，加拿大團隊也特別來高雄洽談愛情摩天輪的相關投資，也準備了相關的資料。

同年12月，經發局再一次舉辦記者會，把加拿大跟美國團隊所提出來的設計圖對外公告。今年1月9日，美國團隊還帶了全世界非常知名的遊樂園設計公司JRA，組成了摩天輪的開發團隊，特別來高雄考察2天。

伏和中說，對方不僅跟在地的業者座談，也到港區去看過，對於高雄港區有這麼好的土地，未來新建摩天輪或更好的商業設施充滿信心。希望基於讓高雄更好，不管是交通部、土開公司、港務公司、航港局，能夠一起來促成。

(中時 )