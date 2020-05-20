為保障特教升學習權益， 教育部在各級學校推動融合教育，引導特教生與一般學生共同學習。對於國立高中職設立的分散式資源班，教育部國教署自106至108年度已協助64校充實設施設備，今年仍將持續投入相關教育資源，以更提升特教品質。

教育部國教署訂定「改善及充實身心障礙資源班設施設備補助計畫」，營造具前瞻性及多功能的學習情境，提高身心障礙學生學習興趣與學習成效。自106年開始分年分階段充實分散式資源班設施設備，106年度補助31校、107年度23校，108年度10校，合計補助64校。

國立鹿港高中研擬分散式資源班設施設備充實計畫，勾勒出新教室的意象藍圖，營造「溫馨、放鬆」學習空間，包含設置輔導晤談區、教學學習區、吧檯休憩區等區域，空間與動線安排、桌椅高低等，讓特教學生有安心學習的友善空間。

落成後的新教室，展現溫馨舒適的氣氛，與傳統教室的感覺完全不同。校長林宜賢表示，新教室稱為「潛能開發教室」，希望學生在此快樂學習、啟發潛能。因整體規劃理想、功能完善，能夠提供身心障礙學生更好的學習情境，相信學生上課或輔導都能充分放鬆。

教育部國教署表示，為符合身心障礙者權利公約及十二年國教等精神，持續推動融合教育各項計畫，充實校園軟硬體設備，建構正向、友善的融合教育環境，讓身心障礙學生快樂學習，探索未來發展方向。

(中時 )