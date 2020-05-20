無黨籍立委傅崐萁，因21年前炒股案遭判刑2年10月確定，台北地檢署囑託花蓮地檢署代執行發監。原本檢方已發出傳票，通知傅於21日入監，而傅向檢方表示，將具狀聲請延緩執行，花蓮地檢署上午表示，因先前傅崑萁確實未收受判決，期也其他事務仍須處理，延期日期在合理範圍內同意延後，將於5月26日上午9點半傳喚到案執行，傳票也已送達給傅崐萁本人簽收。

本案緣於1998年台鳳負責人黃宗宏找當時的股市名人黃任中合作籌資，在利多消息公告前，以人頭大量買進股票後出脫賺取暴利，北檢調查黃的資金，查出傅崐萁涉嫌炒作凱聚、昱成、華隆等公司股票，官司纏訟20年。

傅曾在高院更三審辯論庭時，表示本案股票投資期間，正值台灣本土金融風暴、股市大崩盤，財政部並以史上最大力量護盤救市，全民受股災，他沒有因操縱股票獲利，且沒有任何投資人求償。

不過，最高法院14日駁回傅上訴，傅判刑2年10月確定。由於傅沒有宣告褫奪公權，沒有補選問題。傅入監服刑，立法委員資格不會被註銷，等於將以立委身分坐牢。

北檢立即啟動防逃機制，並行文傅戶籍地所在的花蓮地檢署，囑託代執行發監。據了解，檢方同意延期，但仍要求在5月26日上午9點半傳喚到案執行，傳票也已送達到傅崐萁手上。

(中時電子報)