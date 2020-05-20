5年前蘇花公路進行流籠滑輪架設工程，高姓男子不聽從管制人員管制強行通過，害在電線桿上施工的蔡姓男子摔落致全身骨折及腦震盪；刑事部分高男獲判無罪，民事求償部分，台灣高等法院佐以人車辨識系統資料認定高男肇事，判他須賠償46萬多元定讞。

蔡男提告主張，2015年10月16日上午9點他在宜蘭縣南澳鄉台九線（蘇花公路）北往南122公里處之電線桿上方進行流籠滑輪架設工程時，高男駕駛小客車行經該處，不聽從管制人員之管制強行通過，以致他手上之鋼索遭拉扯而自電線桿上摔落。

蔡男表示，他因為這件事故受有骨盆、右手無名指骨折及腦震盪等傷害，高男須給付他醫藥費用、看護費用及不能工作之損失、精神慰撫金共66萬6045元。

刑事部分，法院認為檢方舉證不足，判決高男無罪確定；民事部分，法院認為刑事判決所為之認定，並無拘束民事訴訟判決之效力，本院自得斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而為與刑事判決相異之認定。

宜蘭地方法院判決高男須賠償32萬多元，案經上訴，高院佐以警方提供的人車辨識系統，及證人的證詞清查、比對後，認定高男肇事致蔡男受傷，判決他須賠償慰撫金30萬元及醫療費用等共46萬6045元定讞。

(中時 )