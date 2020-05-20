總統蔡英文今發表就職演說，將從4大面向點出未來4年國家生存發展策略，從國防事務改革、積極國際參與、兩岸和平穩定三層面，確保國家安全。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆提出對於蔡總統未來四年的觀察和分析。對於執政團隊的組成，游說陳菊請辭總統府秘書長，由前立法院長蘇嘉全接任，對台灣政局將產生極大的影響。

對於蔡總統未來四年，游盈隆在臉書提出幾點觀察和分析。關於執政團隊的組成，游說蔡的重大人事安排大致已經完成，有三點特別值得注意。首先，由蘇貞昌繼續領軍的新內閣，基本上沒做重大的改變，只有六個部會首長換人，算是小幅改組，並沒有多少新氣象。二，蘇留任是蔡最重要的人事決定，主要是基於「穩定政局，安定人心」的考慮，也就是說，功能性的考慮高於私人感情的考慮，因為短期內蘇貞昌的角色與功能是無可取代的。三，陳菊請辭總統府秘書長，由前立法院長蘇嘉全接任，對台灣政局將產生極大的影響。陳菊離開總統府，最直接的影響是蔡英文總統與蘇貞昌院長之間失去了重要的緩衝器，甚至可以說是安全瓣，府院未來矛盾和摩擦會更多，甚至衝突容易檯面化。游提及，蔡在此刻為何做出這個關鍵決定？是表示蔡總統未來要走自己的路還是要追求更多自我和更多權力？又或者要更貫徹自己的意志，就像是第一個四年的前半段那樣？

在兩岸關係方面，游盈隆表示，在疫情衝擊下的兩岸關係將進入空前最脆弱、最不穩定的時期。至於國防面臨空前的考驗，游盈隆提及，當兩岸關係進入一個空前最容易破裂、最不穩定的階段時，兩岸軍事衝突的可能性會急遽升高，國軍整體作戰的能力，都將面臨最嚴厲的考驗。這的確是一個非常迫切的問題。國際外交與加入聯合國方面，游盈隆說疫情爆發形成全球性危機，在世局動盪，國際形勢快速轉變時，台灣因防疫表現備受國際肯定，讓世界第一次這麼清楚看到台灣。然而，蔡下一個任期有可能推動台灣加入聯合國嗎？游認為，目前看來無聲無息。

此外，游盈隆提及振興經濟的空前挑戰，他說疫情全球大流行，美國、中國、日本、英國、歐盟經濟都受到重大影響和傷害，世界經濟大蕭條、大恐慌的年代來臨，台灣經濟也必然遭受空前最大衝擊和傷害，其規模絕對超過2003年SARS和2008金融海嘯，蔡英文總統本來是歡喜上任，如今卻必須救經濟，從紓困到振興，困難重重，成為一個只許成功、不許失敗的危機政府。

游盈隆說今天是蔡第二任期就職之日，但她沒有給全國人民和全世界什麼驚喜和意外，再一次證明她是一個「堅持維持現狀」、「穩定壓倒一切」、「行事作風具高度可預測性」、「不輕易求新求變」 的、謹慎保守的政治人物。她的歷史地位，時間和人心自然會做出最後的判斷。

(中時電子報)