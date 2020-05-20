以惡女演技聞名的女星曾莞婷，卸下螢幕前「壞女人」演技後，有著火辣外型與親民的作風，被外界封為「台劇女神」，而她經常透過社群分享生活點滴，跟粉絲維持互動，已經38歲的她，演藝工作、副業忙碌，但感情卻是相對空白，沒想到女神趁520之前，貼出同框放閃照，驚喜表示：「Yes I do，這句話我已經等很久了」，讓網友又驚又喜。

曾莞婷突在IG貼出滿是愛心的同框照，合影的人正是跟她交情很好的謝承均，兩人頭貼著頭，散發滿滿粉紅泡泡，她也寫道：「Yes I do，這句話我已經等很久了」，還以為她點頭嫁，只是可惜主角不是她，兩人只是做為求婚大隊的一員，幫著羽球教練男友「阿廖師」跟大牙求婚。

大牙日前被求婚成功，正是計畫在520這一天登記結婚，曾莞婷也趁機再次獻上祝福「看她男友那麼精心策劃，做姊姊的為她開心，一定會幸福長長久久」，而這篇文章，開頭第一張照片放的是曾莞婷跟謝承均的親暱合照，讓不少粉絲誤會，以為是她有好消息「女神死會了？」、「好險有看完整篇文章」，但不免有些覺得可惜，直呼曾莞婷跟謝承均根本「絕配」。

(中時電子報)