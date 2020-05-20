台南球場的富邦悍將、統一獅之戰昨因雨延賽，今（20）日兩隊繼續在原地對陣，統一仍由新洋投達尼爾先發；富邦則跳過洋投伍鐸，換菜鳥江國豪披掛上陣，而他前2次先發都是對獅隊，也都拿下勝投。

左投的達尼爾今年31歲，2014年曾上過大聯盟，7場出賽24局吞下2敗，自責分率7.13，2018年底成為自由球員，暫別小聯盟，轉戰獨立聯盟和墨西哥聯盟。抵台後達尼爾並未在二軍出賽，因此今日是他的中職初登板；不過今天台南的降雨機率仍是70％，和昨晚一樣高。

至於上次先發（9日）躲過「剃光頭」危機的江國豪本季2勝皆來自統一獅，都是優質先發，投14局對戰自責分率僅1.29，相當出色。缺點是對右打者的被打擊率高達3成，且曾被蘇智傑、林祐樂擊出過全壘打。

此外，獅隊本季連續21場比賽擊出全壘打，已是中職紀錄，今晚將挑戰連22場全壘打。富邦悍將從5月1日起也連續11場擊出全壘打，隊史累計1697轟，距離1700轟亦僅3步之遙。

(中時 )