今天是中華民國第15任總統、副總統就職典禮，總統蔡英文於上午10時抵達大典現場並進行演說。蔡英文提到，這次疫情改變台灣對周邊情勢的想像，而這些考驗是危機也是機會，誰能在疫情的變局中脫穎而出誰就掌握機會。

蔡英文續稱，未來四年，經濟變動將更加劇烈，在產業中誰能擺脫依賴，誰就能引領產業發展。國防方面，未來會持續加強國防安全，加速發展不對稱戰力，維持機動、反制的能力，維持嚇阻的目標。國際層面，過去四年積極參與各項國際議題，包含反恐、疫情合作，未來四年也會持續爭取各項國際組織與區域合作機制。

兩岸局勢方面，蔡英文重申「和平、對等、民主、對話」，並表示台灣未來願意與對岸展開對話，但不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，這是我們維持台海穩定的一貫立場，雙方都有責任維持和平的長遠之道，期盼對岸領導人也能共同維持兩岸關係的長遠發展。

(中時 )