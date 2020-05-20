總統府20日舉行第15任總統副總統就職大典，高雄市長韓國瑜昨日已透過新聞局長鄭照新表示因市政繁忙，他不會出席觀禮；今天一早9點，韓國瑜即在高市府四維行政中心，透過視訊連線主持首長會報，10點市政會議，中午將舉行記者會對外說明藝文紓困方案，下午還有防疫會議，行程滿檔。

新聞局長鄭照新19日向媒體表示，市長室收到520就職典禮邀請函，對此表示感謝，不過因為20日有市政會議，也要忙於市政、防疫紓困，還有一些場域今天要重新開放，十分忙碌，所以韓國瑜一定會留在高雄，專心市政。

韓國瑜今天一早即進高市府四維行政中心，9點透過視訊連線，召集局處首長開首長會報，10點繼續召開市政會議，討論各項市政相關建設進度。

依照市府公開行程通報，市政會議結束後，韓國瑜11點30分緊接著出席防疫暨紓困振興記者會，向外界說明文藝補助與振興方案；下午3點，韓將轉往消防局災害應變中心，參加新冠肺炎第一級第21次應變指揮中心會議。

(中時 )