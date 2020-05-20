人民幣中間價貶44個基點 人行連34日暫停逆回購 10:402020/05/20 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報7.0956，較19日7.0912，貶44個基點。20日中間價較19日下午4時30分收報7.1069，升113個基點；較19日晚11時30分收報7.1，升44個基點。 香港信報報導，中國人民銀行20日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，20日不展開逆回購（附賣回）操作。這也是人行連續34日暫停逆回購（附賣回）。 本周仍無逆回購到期，據此計算，單日既無資金投放也無資金回籠。 (工商 ) #基點 #暫停逆回購 #收報 #逆回購 #附賣 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行續做MLF 貨幣寬鬆高峰或已過 04:102020/05/16 全球財經 人民幣中間價貶94點 創一個半月低 10:212020/05/18 財經 滬指收升6點 終止兩連跌 16:522020/05/18 財經 在岸人民幣跌至兩個月新低 高盛：中美緊張升級將續走弱 04:102020/05/19 全球財經 滬深B股反攻 全線大漲 04:102020/05/19 全球財經 人民幣中間價上升 料持續盤整格局 11:372020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 21歲女工變女郭董 狠！搶單iPhone 12 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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