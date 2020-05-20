人民幣兌美元中間價20日報7.0956，較19日7.0912，貶44個基點。20日中間價較19日下午4時30分收報7.1069，升113個基點；較19日晚11時30分收報7.1，升44個基點。

香港信報報導，中國人民銀行20日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，20日不展開逆回購（附賣回）操作。這也是人行連續34日暫停逆回購（附賣回）。

本周仍無逆回購到期，據此計算，單日既無資金投放也無資金回籠。

(工商 )