櫃買中心系列「櫃買市場業績發表會」，繼續首場5月18日「富櫃200（一）」主題後，今（20）日是「科技生活」主題，由杏一（4175）、普萊德（6263）、森田（8410）等家優質上櫃公司登場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放現場參加），投資人可線上觀看。

櫃買中心表示，近年來科技及生活之結合為民生經濟的重要課題，5月20日以「科技生活」為主題，邀請3家與大眾日常生活息息相關且表現佳的特色公司，包括醫療用品連鎖通路商杏一、網通設備品牌大廠普萊德、及生產熱轉印膜印刷廠商森田等，由經營團隊說明最新業績表現及營運展望。

接續21日有「生技醫療」主題業績發表會，有友華（4120）、豪展（4735）、寶島科（5312）等3家上櫃生技公司。下周26到28日連三天，則是「智慧科技」、「富櫃200（二）」及「櫃買特色」等三場次主題業績發表會，分別有晟田、耕興、長科*、鼎翰、健喬、是方、集雅社、利機、奈米醫材等9家上櫃公司與會。

(工商 )