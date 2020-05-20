港股兩日累計上漲590點後，20日上午仍高開。恒指高開74點，報24,462點，截至上午10時11分，恒指報24,424點，上漲0.15％。國企指數高開42點，報9,925點，現報9,909點，上漲0.27％。

香港信報報導，個股方面，騰訊高開1.1％，報434.6港元。友邦高開1.3％。中國移動低開1.1％。永利高開5.5％。金沙高開1.8％。

(工商 )