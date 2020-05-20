恒指高開74點 騰訊、友邦高開逾1％ 10:392020/05/20 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股兩日累計上漲590點後，20日上午仍高開。恒指高開74點，報24,462點，截至上午10時11分，恒指報24,424點，上漲0.15％。國企指數高開42點，報9,925點，現報9,909點，上漲0.27％。 香港信報報導，個股方面，騰訊高開1.1％，報434.6港元。友邦高開1.3％。中國移動低開1.1％。永利高開5.5％。金沙高開1.8％。 (工商 ) #高開 #恒指 #騰訊 #友邦 #上午 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指權重大風吹 陸科技股可望納入 04:102020/05/18 財經要聞 愛奇藝、騰訊 在台禁刊登廣告 04:102020/05/18 產業．科技 騰訊80款遊戲 將落實防沉迷新規 11:292020/05/18 財經 W股及第二上市公司納恒指國指選股範疇 17:372020/05/18 財經 港股收漲137點 華為供應鏈舜宇跌11％ 17:362020/05/18 財經 W股、第二上市 獲納恒指國指 04:102020/05/19 全球財經 A股高開 滬指逼近2,900點 11:072020/05/19 財經 恒指早盤上漲逾500點 阿里、小米漲逾3％ 11:082020/05/19 財經 恒指午盤飆升428點 12:442020/05/19 財經 恒指收升453點 收復三均線 17:002020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 21歲女工變女郭董 狠！搶單iPhone 12 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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