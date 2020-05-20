父母都希望孩子能進入好的學校就讀，替自己的未來加分。但是若為此用錯了方法，又如何給孩子樹立好的榜樣呢？一名移民加拿大的大陸籍女子隋曉寧（Xiaoning Sui）為了讓兒子能進入加州大學洛杉磯分校（UCLA）就讀，於2018年時以40萬美元（約新台幣1194萬）行賄，事情曝光後她在西班牙被捕，隨後引渡至美國。隋女親屬還寫信向法官求情，希望能看在她所做一切都是為了孩子而從輕量刑。

移民加拿大的大陸女子隋曉寧。（圖／路透社）

根據《紐約郵報》報導，49歲的隋女在2015年時為了讓孩子接受更好的教育而移民加拿大，後在2018年以40萬美元為報酬，向升學顧問辛格（Rick Singer）行賄，捏造兒子是加拿大的優秀足球運動員，希望幫助兒子錄取加州大學洛杉磯分校（UCLA）。整件事一直到2019年辛格被捕後才曝光，隋女也因此遭到通緝並於9月在西班牙被逮捕。

根據了解，隋女在等待引渡至美國期間，每天被關在牢中至少15小時，期間雖感到孤單又焦慮，卻一直未認罪。直到2020年2月引渡到美國後，才坦承為了孩子行賄。她透過翻譯說道，自己的行為對孩子來說是很糟的不良示範，並保證未來不會再犯。

此外，隋女親屬也寫信向法官求情，內容提到隋女是一位好媽媽，只要孩子有網球比賽一定會到場加油；某次比賽因為下榻旅館沒有洗衣機，還親自清洗兒子的貼身衣物，請求法官看在她對孩子全心付出的分上從輕量刑。

然而，這封陳情信卻得到了反效果。檢察官認為隋女的兒子參加的是網球比賽，從未參與過足球賽事，卻為了入學憑空捏造經歷，她必須對自己的行為負責。隨後隋女遭判罰款25萬美元（約台幣7,548,750元），而她的移民資格是否會因此受影響，將待她返回加拿大後才能知曉。

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(中時電子報)