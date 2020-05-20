對來路不明的投資管道千萬要小心，別因一時鬼迷心竅誤入詐騙陷阱。台中市北屯區一張姓男子日前到中國信託銀行欲境外匯款「1千元美金」，表示欲投資境外期貨標的，銀行行員機警報警，警到場苦勸，詐騙老梗，不要再上當。

陳姓行員通報松安派出所警方到場了解，警員邱俊凱及張景翔到場詢問，過程中來龍去脈後，發現又是境外投資詐騙的老梗，不斷向張姓男子解說，這是常見的詐騙手段，張男才驚覺受騙。

經警方了解，張男與一未曾謀面的女網友透過臉書社群認識，貌似輕熟女的女網友，於臉書上主動加張男為好友、加入張男微信好友之後，女網友臉書資訊「人間蒸發」。

女網友向張男展示許多獲利優異的投資期貨之對帳單，向張男表示其可以指導張男如何在投資期貨標的上獲利等話術，使張男不疑有他，至中國信託銀行欲境外匯款1千元美金至女網友指定之帳戶，銀行員趕緊通知警方到場向張男說明，保住錢財。

第五分局長郭士傑表示，詐騙手法層出不窮，歹徒常會使用俊男美女的照片，透過網路交友的軟體來吸引結交異性，並利用各種花言巧語等使被害人卸下心房，再以各種名目來要求被害人匯款，提醒民眾切勿掉入詐騙集團的圈套。

(中時 )