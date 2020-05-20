娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！劉真過世後辛龍誓言不再娶，讓美女醫生直言「毛骨悚然」，而曾有過一段情的玄彬跟宋慧喬，突然一起登上熱搜，竟被疑復合？中時電子報娛樂為您追下去～

44歲「國標女王」劉真3月驟逝，獨留老公辛龍和4歲女兒霓霓，辛龍因走不出喪妻之痛，讓周遭親友相當憂心，更傳出他決定「終身不娶」，而知名美女醫師黃宥嘉就坦言，其實聽到當下覺得「毛骨悚然」。

韓國男星玄彬日前因《愛的迫降》再次爆紅，不少粉絲期待他和女主角孫藝真假戲真做，但經紀公司總會跳出澄清緋聞，今（19日）玄彬卻和前女友宋慧喬突然登上微博熱搜，引起網友瘋猜兩人可能復合了！

藝人凌威威，憑中國小姐第6名佳績出道，不過進入演藝圈後，並沒有成名代表作，但憑著敢說敢言的性格，加上出版的《葳力四射》揭開政商名流的酒店秘辛，讓她就此聲名大噪，不過因涉及仲介女藝人性交易淡出演藝圈，直到去年才因為一年多短命婚姻觸礁，才再度躍上媒體版面，此外昔日曼妙火辣身材已不復見，整個人更是發福腫了一圈，歷經滄桑模樣令人不勝唏噓。

日本女團AKB48前人氣成員板野友美，單飛後雖積極發展個人演藝事業，但人氣大不如前，不過她仍時常透過社群和粉絲互動，近日她曬出多張美照，讓網友都驚呼原來她身材這麼好，不過其中一張辣照，她用草莓圖案遮住重點部位，也被懷疑是不是走光「露點」了，所以才自己打碼。

(中時電子報)