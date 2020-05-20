台南市北區延平國中圍牆外緊鄰馬路的1棵菩提樹無預警倒塌壓死人，教育局要求南市校園全面盤點校內外樹木狀況。（曹婷婷攝）

一輛停在停車格內的汽車也遭壓毀。（曹婷婷攝）

一輛停在停車格內的汽車也遭壓毀。（曹婷婷攝）

台南市昨晚傳出路樹壓死人意外，北區延平國中圍牆外1棵菩提樹無預警倒塌，一名騎機車路過的49歲蔡姓女騎士慘遭砸中，當場口鼻滲血，送醫搶救宣告不治。由於該路樹為校園責任區樹木，台南市教育局昨晚也公告要求所有校園盤點檢視校園樹木健康狀況，後續將委由專業人員進行修剪、移植等評估。

台南市長黃偉哲昨晚第一時間表示，市府會擔起責任，將全面進行路樹安檢，教育局長鄭新輝與延平國中校長也代表市長先包了3萬元奠儀，表達慰問，後續也將協助家屬理賠、治喪事宜，協助家屬度過難關。

鄭新輝說，發生這種憾事讓人難過，後續將以最快速度協助理賠事宜，及幫助家屬處理治喪，最重要的還有全面盤點台南市所有校園內外的樹木。他說，校園樹木每年都會做例行維護工作，延平國中校園外的這排行道樹，之前也維護過，目視並無異常，今天一早已委請專家來檢視，發現樹根腐爛生病，導致倒塌。

他強調，很多路樹狀況是無法用肉眼看出健康狀態，除了要求學校加強留意，屬於專業範疇的也將請專業人員協助檢視，後續也不排除以開口契約，針對可能需要移植樹木，必須要移植的就移植，確保人車安全。

(中時 )