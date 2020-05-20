建築中心及生態社區委員到東大公園現地查核，中科管理局副局長施文芳（中）率隊解說。（盧金足攝）

中科管理局推動「中科台中園區生態社區認證」工作獲肯定，正式取得鑽石級生態社區綠建築標章證書，成為全國第5座獲得鑽石級標章的社區，展現中科多年來在維護永續發展、友善環境的努力成果。

中科管理局局長許茂新表示，中科管理局將續以生態社區各項指標作為原則，持續改善既有園區各項環境，致力於營造具競爭力之科學園區典範，以「生產、生活、生態、生命」之四生共榮（融）為核心理念，讓園區的發展與產業的繁榮能夠永續並進。

全球氣候環境變遷與台灣都市熱島效應節節上升，行政院2008年核定實施「生態城市綠建築推動方案」，由內政部建築研究所訂定評定機制，致力將生態社區理念推廣到全國各地。

生態社區綠建築標章認證部分共有五大項指標，科學園區適用其中三項，包括生態、節能減廢及健康舒適，每一大指標項又含許多次指標，評估方式相當嚴謹。

中科台中園區大部分位於大肚山東麓原來的台糖農場內，原為蔗田使用；園區開發採「分期開發」及「生態工法」方式進行，從生活的健康、舒適出發，對於園區環境進行全面性、系統性的環保設計，強調與環境共生共榮。

該園區自2003年7月公共工程與廠商建廠同步開發，至今已逾16個年頭，期間種植喬木超過5萬餘株，樹種達230種，生態綠網串連園區內公園及綠地面積約170公頃，廣設自行車道，區內有21棟建築物取得綠建築標章，設有10座滯洪池，改善此區過去容易淹水的情形。

為評估10多年來園區生態維護成果，中科管理局專案辦理為期2年的生態社區認證計畫，多方蒐集園區資料，駐地廠商充分合作，協助提供廠區多項資訊，呈現園區在環境品質提升所作的努力。

台灣建築中心邀集生態社區評定委員至園區實地勘查了解台中園區的生態環境，在評定會議上，台中園區在生態、節能減廢等指標上均獲得滿分，通過最高等級鑽石級認證，成為全國第5座獲得鑽石級標章的社區。

(中時 )