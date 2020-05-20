致和證20日除息0.55元，為今年第一家券商除息，除息參考價8.25元，盤中股價暫報8.16元，呈現小幅貼息。

致和證配發0.55元現金股利，配發率高達96％，加上現金殖利率逾6％水準，吸引資金卡位，近期股價提前反應，前波高點來到9.01元，20日除息首日未能邁開填息步伐，盤中股價下跌1.09％，暫且陷入貼息。

致和證目前包含總公司共有9個據點，主要分布在台南、台北及高雄，公司4月底召開股東會，針對今年展望，致和證董事長許文科認為是「很複雜的一年」，主因為美國政策多變，以及經貿、政治、軍事及全球疫情肆虐等因素，但仍看好台灣有台商回流投資，抱持審慎樂觀態度。

致和證表示，公司將持續拓展利基型業務相關商品，經紀商提升電子交易、融資及不限用途業務等，健全經營體質，建造「小而美」的優質公司。

受惠4月台股大漲，致和證自結單月稅後淨利1.54億元，EPS 0.65元，累計前4月仍虧損9,819.4萬元，EPS -0.41元。

(工商 )