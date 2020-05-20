據德國外貿與投資署（GTAI）公布最新的外資項目數量，美國、英國、瑞士包辦前三名，而自2009年來就一直在榜上前三的中國，則是首次跌出三甲至第4位。

GTAI數據顯示，外資項目數量上，美國占首位有302個，英國有185個，瑞士有184個。

GTAI董事總經理Robert Hermann指出，中國排名下降主要是因為它專心刺激國內經濟，聚焦在國內的基建與研發，並控制資金外流。

(工商 )