10年來首見 中國跌出德國外資榜前三 10:412020/05/20 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據德國外貿與投資署（GTAI）公布最新的外資項目數量，美國、英國、瑞士包辦前三名，而自2009年來就一直在榜上前三的中國，則是首次跌出三甲至第4位。 GTAI數據顯示，外資項目數量上，美國占首位有302個，英國有185個，瑞士有184個。 GTAI董事總經理Robert Hermann指出，中國排名下降主要是因為它專心刺激國內經濟，聚焦在國內的基建與研發，並控制資金外流。 (工商 ) #中國 #GT #AI #跌出 #德國 也許您會感興趣 推薦閱讀 科技業大咖：台灣AI有機會靠自己 04:102020/05/16 財經要聞 嘉楠科技遭做空 被控盈利能力不足 04:102020/05/16 全球財經 歐洲議會籲限制陸收購歐企 04:102020/05/18 全球財經 展Taiwan Can Help實力 臺泰AI學院結業發表成果 04:102020/05/18 投資理財 宅經濟發酵 AI產業成投資亮點 04:102020/05/18 投資理財 NVIDIA擴大NVIDIA Clara規模 共同防範新冠肺炎 09:142020/05/18 財經 NVIDIA推出支援雲端原生技術的Jetson Xavier NX開發套件 09:132020/05/18 財經 「AI機器人小布」說故事給你聽 新北閱讀節快樂開展 18:572020/05/18 生活 科技部攜產官學研 領航AI國家隊強棒出擊 04:102020/05/19 產業．科技 《電腦設備》看好廣達獲利方程式 外資喊進目標價78元 11:252020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 台積電掉槍 三星奪單華為？真相竟是… - 財經 21歲女工變女郭董 狠！搶單iPhone 12 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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