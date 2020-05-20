總統蔡英文在20日上午於總統府宣誓就職後，前往台北賓館發表演說。蔡英文宣示，未來4年要加速發展綠電及再生能源產業。過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣成為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能占整體能源20％的目標，她有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。

蔡英文指出，在產業發展方面，台灣更要抓住時機，在5+2產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

六大核心戰略產業包括：第一，台灣要持續強化資訊及數位相關產業發展。要利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網和人工智慧的發展。

第二，台灣要發展可以結合5G時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業。要全力打造可以有效保護自己，也能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

第三，打造接軌全球的生物及醫療科技產業。這次疫情中，無論是試劑製造、或是新藥和疫苗的研發，「台灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

第四，發展軍民整合的國防及戰略產業。除了已經在進行當中的國艦國造、國機國造，會更強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，更進一步進軍航空及太空產業。

第五，加速發展綠電及再生能源產業。過去四年，再生能源有飛躍性的發展，台灣成為國際再生能源投資的熱點。在這個基礎上，2025年綠能占整體能源百分之二十的目標，蔡英文有信心可以達成，台灣將成為亞太綠能中心。

第六，建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。面對未來的全球秩序變化，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，要把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。

(工商 )