文化大學董事長張鏡湖去年年底辭世，推選董事陷入僵局，今日傳出教育部徵詢世新大學前校長賴鼎銘接任文大董事，賴也表達有此意願，但強調接獲教育部洽詢的有好幾人，「不只我一個」，遴選過程與結果最後仍待法院裁定。

賴鼎銘表示，確實有接到教育部徵詢，但包含他在內，另外還有不少人也接到教育部詢問，至於最後結果如何，仍必須由法院決定，此時不方便再多表達。

針對文大董事會爭議，全國私校工會理事長尤榮輝認為，教育部將依私校法聲請法院選任臨時董事代行董事長職務，首開官派私校董事長的先例。

尤榮輝提到，基於維持文大校務順利運作及發展，教育部依法派任董事長責無旁貸，全國私校工會肯定教育部積極處理文大董事會之爭。官派董事長將有助於打破僵局，讓文大董事會不再停擺。

尤榮輝建議，教育部仍要慎選無私、具教育良心並有治校績優經驗及智慧的長才來擔任文大董事長，並約束派出的公益董事不得領薪，也應對公益董事保有撤換權，以防當「公益董事不公益」時有補救機會。

(旺報 )