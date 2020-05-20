近期相當活耀的爆料達人 Jon Prosser，在與天風國際分析師郭明錤唱反調，認為蘋果(Apple)的 AR 眼鏡─Apple Glass，將會在 2021 年發表(郭明錤預測是在2022年)之後；在最新釋出的 YouTube 頻道影片中指出，蘋果內部正在商討將秋季發表會延後到 10 月舉行的可能性。基於他這陣子爆料的準確度，頗值得參考。

先前曾經準確預測蘋果新 iPhone SE 以及改搭巧控鍵盤的 13 吋 MacBook Pro 發表時間點的爆料達人 Jon Prosser，也經營了 YouTube FRONT PAGE TECH 頻道。他在最新上架的影片中，花了相當大篇幅談到 Apple Glass，並且指出蘋果內部正在討論將秋季發表會延後至 10 月的方案。

Apple's AR Glasses! HERE YOU GO! Design, Name, Price, Release date, and more! EXCLUSIVE LEAKS!

多年以來蘋果都選擇在 9 月舉辦秋季新品發表會。如果今年蘋果將秋季發表會改到 10 月舉行，將是 9 年來首例。蘋果上一回在 10 月舉辦發表會，得回溯到 2011 年 10 月 4 日發表 iPhone 4s，當年也是現任蘋果 CEO Tim Cook 第一次以執行長的身分主持發表會。

由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響蘋果研發工作與供應鏈復工等因素，先前已有不少媒體預測蘋果將會延後發表今年的新 iPhone，或者提及會延後上市。《iMore》網站認為，蘋果若真的將秋季發表會延至 10 月，除了能夠縮短新品發表至上市之間的時間差，屆時也預期將有更多蘋果直營店(Apple Store)能恢復正常營運。對於蘋果推出新一代 iPhone，都更為有利。

因新一代 iPhone 受到各界關注，相關傳聞層出不窮。包含螢幕規格、解析度、OLED 螢幕供應商、支援 5G，甚至是最終價格等內容，都已有相關資訊流出。如今十分令人期待的是，若是 iPhone 12 系列一如預測從 649 美元起跳的話(5.4吋款式)，相對於 2019 年的 iPhone 11 起跳價是 699 美元來說，入手門檻又更低，對於價格敏感的消費者來說，將更具吸引力。

(科技)