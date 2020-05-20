上周全球科技業發生兩件大事，其一是台積電宣布至美國設廠，另外是美國商務部宣布加大對華為的緊箍咒，對此，紐時報導中指出，美國政府正拿台灣當作科技戰的施壓點，藉此進逼大陸的敏感紅線。

紐約時報報導，美國總統川普就職來就一直以關稅、技術關鍵等來與大陸貿易斡旋，但是，在上周美國政府採行的兩個行動，近乎要踩到大陸對「兩岸關係」的敏感紅線。

其中，第一件事為台積電15日宣布，將到美國設5奈米廠，美國政府一直以來都致力讓產業將供應鏈搬回當地生產，以減少對國外的依賴，身為全球最重要的晶圓代工廠，台積電同意赴美蓋廠，將是全球供應鏈移至美國的重要一步。

其次，為美國商務部宣布擴大對華為的圍堵，有意限制台積電等晶片製造廠提供產品給華為。

紐時提到，美國長久以來都想孤立華為，從諸多方向限制其發展，但這次在把台積電推向美國同時，又給華為一記重拳，這是前所未見的，也將進一步引發美陸衝突的可能性。

尤其，兩岸關係向來就是大陸之間的敏感紅線，川普政府從未像現在一樣，如此強烈的影響大陸企業與台灣供應鏈的業務往來，更甚者，這次的行動也挑戰北京對台灣的影響力。

報導中也指出，儘管美國新規實際效果仍不明確，但在政治上的宣示意味卻非常明顯，川普想要打擊大陸主導關鍵技術，並以台灣做為施力點。

自從美國與大陸簽署第一階段貿易協議後，川普就逐步加強針對大陸的言論，從科技戰到近期的疫情甩鍋、甚至將戰火延伸到世衛組織；此次川普將試圖限制華為接觸台灣供應鏈，更是帶有一點地緣政治的味道。

康乃爾大學教授Eswar Prasad就表示，川普政府貌似將打擊目標轉向「對北京而言，同時具有政治、經濟雙重敏感的目標」。

(中時電子報)